Федерер стал самым возрастным игроком на первом месте рейтинга ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP. На первое место впервые с 2012 года вернулся швейцарец Роджер Федерер. 36-летний спортсмен стал самым возрастным лидером в истории. В воскресенье он выиграл 97-й турнир ATP в карьере, победив в Роттердаме.

Федерер сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который теперь идет вторым.

Финалист турнира в Роттердаме Григор Димитров поднялся на 4-е место, а победитель турнира в Нью-Йорке южноафриканец Кевин Андерсон – на 9-е.

Лучшим из россиян по-прежнему является Андрей Рублев, который поднялся с 34-й на 31-ю строчку, что стало для него лучшим результатом в карьере.

Рейтинг ATP

Положение на 19 февраля

1 (2*). Федерер (Швейцария) – 10105 очков

2 (1). Надаль (Испания) – 9760

3 (3). Чилич (Хорватия) – 4960

4 (5). Димитров (Болгария) – 4635

5 (4). А. Зверев (Германия) – 4450

6 (6). Тим (Австрия) – 4220

7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3280

8 (8). Сок (США) – 2880

9 (11). Андерсон (ЮАР) – 2825

10 (9). Дель Потро (Аргентина) – 2815…

31 (34). РУБЛЕВ (Россия) – 1439…

47 (48). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…

50 (57). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 984…

76 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 694...

93 (94). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604.

* положение в предыдущем рейтинге