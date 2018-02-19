Федерер стал самым возрастным игроком на первом месте рейтинга ATP

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг ATP. На первое место впервые с 2012 года вернулся швейцарец Роджер Федерер. 36-летний спортсмен стал самым возрастным лидером в истории. В воскресенье он выиграл 97-й турнир ATP в карьере, победив в Роттердаме.
Федерер сместил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля, который теперь идет вторым.
Финалист турнира в Роттердаме Григор Димитров поднялся на 4-е место, а победитель турнира в Нью-Йорке южноафриканец Кевин Андерсон – на 9-е.
Лучшим из россиян по-прежнему является Андрей Рублев, который поднялся с 34-й на 31-ю строчку, что стало для него лучшим результатом в карьере.
Рейтинг ATP
Положение на 19 февраля
1 (2*). Федерер (Швейцария) – 10105 очков
2 (1). Надаль (Испания) – 9760
3 (3). Чилич (Хорватия) – 4960
4 (5). Димитров (Болгария) – 4635
5 (4). А. Зверев (Германия) – 4450
6 (6). Тим (Австрия) – 4220
7 (7). Гоффен (Бельгия) – 3280
8 (8). Сок (США) – 2880
9 (11). Андерсон (ЮАР) – 2825
10 (9). Дель Потро (Аргентина) – 2815…
31 (34). РУБЛЕВ (Россия) – 1439…
47 (48). ХАЧАНОВ (Россия) – 1030…
50 (57). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 984…
76 (72). ДОНСКОЙ (Россия) – 694...
93 (94). ЮЖНЫЙ (Россия) – 604.
* положение в предыдущем рейтинге