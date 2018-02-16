23:10 | Теннис — ATP

Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории

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Швейцарец Роджер Федерер переиграл в трех сетах голландца Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 20 минут.

В полуфинале Федерер сыграет с победителем пары Андреас Сеппи (Италия) - Даниил Медведев (Россия).

Эта победа позволила теннисисту возглавить мировой рейтинг. Отметим, что 36-летний спортсмен стал самой возрастной первой ракеткой в истории.

Роттердам (Голландия) 

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament 

Призовой фонд 1 862 925 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Робин Хаасе (Голландия) - 4:6, 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/rotterdam/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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grechka2103

Он это сделал!!!!!! Уау! Это главная новость дня, не смотря ни на какие Олимпиады!

23:24

basalai

СОгласен! Она должна на Главной быть.

23:22

tipitip

Эта новость должна быть на самом видном месте, а не такой строчкой. Федерер - легенда!

23:20

basalai

Величайший!!!

23:14

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