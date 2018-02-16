Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории

Швейцарец Роджер Федерер переиграл в трех сетах голландца Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 20 минут.
В полуфинале Федерер сыграет с победителем пары Андреас Сеппи (Италия) - Даниил Медведев (Россия).
Эта победа позволила теннисисту возглавить мировой рейтинг. Отметим, что 36-летний спортсмен стал самой возрастной первой ракеткой в истории.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 862 925 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Робин Хаасе (Голландия) - 4:6, 6:1, 6:1
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grechka2103
Он это сделал!!!!!! Уау! Это главная новость дня, не смотря ни на какие Олимпиады!
23:24
basalai
СОгласен! Она должна на Главной быть.
23:22
tipitip
Эта новость должна быть на самом видном месте, а не такой строчкой. Федерер - легенда!
23:20
basalai
Величайший!!!
23:14