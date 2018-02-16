Федерер стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории

Швейцарец Роджер Федерер переиграл в трех сетах голландца Робина Хаасе в четвертьфинале турнира в Роттердаме. Матч длился 1 час 20 минут.

В полуфинале Федерер сыграет с победителем пары Андреас Сеппи (Италия) - Даниил Медведев (Россия).

Эта победа позволила теннисисту возглавить мировой рейтинг. Отметим, что 36-летний спортсмен стал самой возрастной первой ракеткой в истории.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 862 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Робин Хаасе (Голландия) - 4:6, 6:1, 6:1