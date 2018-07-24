Федерер снялся с турнира в Торонто

Швейцарец Роджер Федерер снялся с турнира Rogers Cup, который пройдет с 6 по 12 августа в Торонто. В прошлом году он вышел в финал этих соревнований, где проиграл немцу Александру Звереву.

– Я очень разочарован, что не сыграю на Rogers Cup этим летом, – цитирует Федерера официальный сайт ATP. – В прошлом году в Монреале я провел отличное время и всегда с большим удовольствием играю перед канадскими болельщиками. Однако планирование сезона является ключом к моему долголетию в спорте, поэтому я принял решение отказаться от участия в турнире в Торонто в этом году.