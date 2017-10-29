Федерер снялся с "Мастерса" в Париже, Донской попал в основную сетку

Вторая ракетка мира Роджер Федерер принял решение сняться с турнира серии "Мастерс" в Париже из-за повреждения спины, сообщает пресс-служба соревнований. Сегодня швейцарец победил аргентинца Хуана Мартина Дель Потро в финале турнира в Базеле, завоевав свой 7-й титул в сезоне и 95-й в карьере.

После снятия Федерера россиянин Евгений Донской, проигравший в финале квалификации хорвату Борне Чоричу, попал в основную сетку турнира как "лаки лузер". Матчи основной сетки "Мастерса" стартуют в понедельник.

Стоит отметить, что испанец Рафаэль Надаль фактически гарантировал себе первую строчку в рейтинге ATP по итогам года. Для этого ему достаточно выиграть один матч в Париже или на итоговом турнире ATP, который пройдет с 12 по 19 ноября в Лондоне.