Федерер сместил Надаля с первого места в рейтинге ATP

Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте ассоциации. На вторую строчку опустился испанец Рафаэль Надаль.

Лучший среди россиян Андрей Рублев опустился с 31-й на 32-ю позицию.

Рейтинг ATP

Положение на 14 мая

1 (2*). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015

4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770

6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540

7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545

9 (9). Джон Изнер (США) – 3305

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930…

32 (31). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 1407…

36 (38). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 1255…

50 (51). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ) – 1009…

77 (90). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 726

* – положение в предыдущем рейтинге