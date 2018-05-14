Федерер сместил Надаля с первого места в рейтинге ATP

Швейцарец Роджер Федерер возглавил рейтинг ATP, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте ассоциации. На вторую строчку опустился испанец Рафаэль Надаль.
Лучший среди россиян Андрей Рублев опустился с 31-й на 32-ю позицию.
Рейтинг ATP
Положение на 14 мая
1 (2*). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7950
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 6015
4 (4). Григор Димитров (Болгария) – 4870
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 4770
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 4540
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3660
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3545
9 (9). Джон Изнер (США) – 3305
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2930…
32 (31). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 1407…
36 (38). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 1255…
50 (51). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ) – 1009…
77 (90). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 726
* – положение в предыдущем рейтинге