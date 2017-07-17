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Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP

Победитель Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP. Лидирует по-прежнему британец Энди Маррэй, вторым идет испанец Рафаэль Надаль.

Россиянин Карен Хачанов расположился на 33-й строчке. Андрей Рублев занимая 74-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 17 июля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 7750 очков

2 (2). Надаль (Испания) – 7465

3 (5). Федерер (Швейцария) – 6545

4 (4). Джокович (Сербия) – 6325

5 (3). Вавринка (Швейцария) – 6140

6 (6). Чилич (Хорватия) – 5075

7 (8). Тим (Австрия) – 4030

8 (9). Нишикори (Япония) – 3740

9 (7). Раонич (Канада) – 3310

10 (11). Димитров (Болгария) – 3160...

33 (34). ХАЧАНОВ (Россия) – 1249...

49 (49). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 902...

74 (95). РУБЛЕВ (Россия) – 647...

76 (82). ЮЖНЫЙ (Россия) – 640...

88 (76). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 596...

92 (98). ДОНСКОЙ (Россия) – 562

* – положение в предыдущем рейтинге

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