Победитель Уимблдона-2017 швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP. Лидирует по-прежнему британец Энди Маррэй, вторым идет испанец Рафаэль Надаль.
Россиянин Карен Хачанов расположился на 33-й строчке. Андрей Рублев занимая 74-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 17 июля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 7750 очков
2 (2). Надаль (Испания) – 7465
3 (5). Федерер (Швейцария) – 6545
4 (4). Джокович (Сербия) – 6325
5 (3). Вавринка (Швейцария) – 6140
6 (6). Чилич (Хорватия) – 5075
7 (8). Тим (Австрия) – 4030
8 (9). Нишикори (Япония) – 3740
9 (7). Раонич (Канада) – 3310
10 (11). Димитров (Болгария) – 3160...
33 (34). ХАЧАНОВ (Россия) – 1249...
49 (49). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 902...
74 (95). РУБЛЕВ (Россия) – 647...
76 (82). ЮЖНЫЙ (Россия) – 640...
88 (76). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 596...
92 (98). ДОНСКОЙ (Россия) – 562
* – положение в предыдущем рейтинге