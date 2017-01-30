Федерер поднялся на 10-ю строчку в рейтинге ATP после победы на Australian Open

Победитель Australian Open Роджер Федерер поднялся на 10-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте ассоциации в понедельник. Напомним, в воскресенье швейцарец в финале турнира в Мельбурне в пяти сетах обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3).

Победа на турнире в Австралии позволила Федереру подняться с 17-й строчки рейтинга на 10-ю. Надаль переместился с девятой позиции на шестую. Лучший из россиян – Андрей Качанов – занимает 52-ю позицию в обновленном рейтинге ATP.

Рейтинг ATP

Версия от 30 января:

1 (1). Энди Маррэй (Великобритания) – 11540 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825

3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада)– 4930

5 (5). Кэй Нишикори (Япония) – 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…

52 (52). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 904…

55 (45). Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – 845…

63 (63). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 749…

87 (88). Константин КРАВЧУК (Россия) – 644...

91 (70). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 627.