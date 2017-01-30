Федерер поднялся на 10-ю строчку в рейтинге ATP после победы на Australian Open

Победитель Australian Open Роджер Федерер поднялся на 10-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте ассоциации в понедельник. Напомним, в воскресенье швейцарец в финале турнира в Мельбурне в пяти сетах обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3).
Победа на турнире в Австралии позволила Федереру подняться с 17-й строчки рейтинга на 10-ю. Надаль переместился с девятой позиции на шестую. Лучший из россиян – Андрей Качанов – занимает 52-ю позицию в обновленном рейтинге ATP.
Рейтинг ATP
Версия от 30 января:
1 (1). Энди Маррэй (Великобритания) – 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825
3 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (3). Милош Раонич (Канада)– 4930
5 (5). Кэй Нишикори (Япония) – 4830
6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 4385
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505
9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445
10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…
52 (52). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 904…
55 (45). Андрей КУЗНЕЦОВ (Россия) – 845…
63 (63). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 749…
87 (88). Константин КРАВЧУК (Россия) – 644...
91 (70). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 627.