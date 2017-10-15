Федерер победил Надаля в финале турнира в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Шанхае. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.
Теперь счет противостояния между Надалем и Федерером стал 23:15 в пользу испанца.
Отметим, что этот трофей стал для Федерера четвертым в этом сезоне на турнирах ATP. Он также стал победителем Australian Open и Уимблдона. Всего у швейцарца 94 титула ATP в карьере.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Федерер (Швейцария, 2) - Надаль (Испания, 1) - 6:4, 6:3
Материалы других СМИ
Contr
Пень Иуда, лизнул зачётно.
14:20
Arthas
Любличич помог Федереру вернуть свой бэкхенд 2005 года, Надаль всегда пользовался его слабым бэкхендом, теперь премущество по крайней мере на харде и траве точно за Федерером
14:09
Бней Иегуда
Роджер порадовал качеством тенниса.) Если сохранит форму к Итоговому, то и его возьмёт.) Надя тоже на уровне.) Следующий год намечается очень интересный.) Энди и Нолик подтвердят!))
14:05
alexzander
Ну вот и понаблюдаем)!
14:00
Dymanomashina
Бней Иегуда Браво, Федя!) Лучший!) Всех времён!)) 13:01-----------------Целоваться только не лезь, он женщин любит..
13:59
LZ68
Следующий год обещает быть очень интересным, вернутся Джок с Марреем и Вавринкой, сохранят ли свой уровень Надаль и Федерер?
13:58
alexzander
LZ68 Роджер в этому году лучше с Рафой, да!Это так, в этом году в их общих матчах он лучше, но не лучше в этом году, показатели одинаковые! По 6 титулов у каждого
13:54
PitersS
Федерер-он и в Китае, Федерер. Если перейти к футбольным сравнениям, то Федерер-это Барселона, а Надаль, что-то, вроде, Атлетико.. Последние годы Федерера-надо любоваться и запоминать.
13:54
LZ68
alexzander, я болею за Надаля, но объективно Фед в этом году лучше, в ИУ, Майами и Шанхае было вообще БЕЗ ШАНСОВ! Вот на грунте все было бы иначе, но швейцарский лис весь грунт как раз пропустил) Тренерский штаб Феда нашел противоядие против Надаля, посмотрим. что сделает тренерский штаб Рафы.
13:52
alexzander
Если брать другую статистику, то с турнира Индиан-Уэллс 2013 по АО 2014, было сыграно 4 матча на харде между ними ,и все 4 выиграл Надаль!!!
13:41
Братчанин
Алё, журналисты - вы считать умеете? Какой четвёртый трофей? Их шесть: Австралиан опен, Индиан-Уэллс, Майами, Галле, Уимблдон и Шанхай
13:39
alexzander
LZ68 Да, все матчи этого года были выиграны на харде и их 4, но общая статистика 10-9 на харде в пользу Федерера, так что не надо так уничижительно писать, проиграл еще в раздевалке, реальный топ на харде и и т.д. Надаль сильнее Федерера в этой битве, хоть и проиграны 4 сражения
13:34
shpasic
хала Мадрид, бгг))
13:21
LZ68
Читалось) Стоило Рафе встретиться с реальным топом на харде, так отлетел в 2-х сетах без шансов. Проиграл матч еще в раздевалке, это очевидно, очередное унижение от базельского пенсионера, после АО ни одного брейка не сделал с Федом, сегодня ни одного брейк-пойнта, даже 40-40 не было, 0-4 в 2017-м (это о том. кто истинная 1-я ракетка мира), 5 поражение подряд, и думается, эта серия продолжится, Любичич помог Феду найти ключики к игре Надаля, видно, что швейцарец к тому же очень сильно мотивирован, многочисленные поражения от Надаля в прошлом этому способствуют. С таким Федерером мог бы справиться только пиковый Джокович образца 15-го года, так играть в 36 лет, абсолютный гений.
13:17
Fedor062
эль классико!!! Браво Роджер!!!! Великий!!!
13:06
filippm
У рафы травма была? Сам не свой был и повязка. Фёдора с победой.
13:02
Бней Иегуда
Браво, Федя!) Лучший!) Всех времён!))
13:01
alexzander
Рафа, Рафа!в 4 раз, ну как так?) Всех поклонников Роджера с победой! Теперь по 6 титулов у обоих в этом сезоне,У Роджера по-моему 94 уже!!!
13:00
Bossonn
Классика тенниса)))
13:00