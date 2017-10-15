Федерер победил Надаля в финале турнира в Шанхае

Швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале турнира в Шанхае. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут.

Теперь счет противостояния между Надалем и Федерером стал 23:15 в пользу испанца.

Отметим, что этот трофей стал для Федерера четвертым в этом сезоне на турнирах ATP. Он также стал победителем Australian Open и Уимблдона. Всего у швейцарца 94 титула ATP в карьере.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 2) - Надаль (Испания, 1) - 6:4, 6:3