19:48 | Теннис — ATP

Федерер победил Дель Потро в финале турнира в Базеле и завоевал свой 7-й титул в сезоне

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Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле. В финале турнира он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.

Отметим, что этот титул стал для 36-летнего Федерера седьмым в этом сезоне – он победил на пяти турнирах ATP, а также стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Титул в Базеле стал для швейцарца 95-м в карьере.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 1) – Дель Потро (Аргентина, 4) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/basel/2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Nick280881

Очередная блестящая победа, но стать первым по итогам года шансов мало. После этого турнира разрыв станет 1460 очков. Математически все возможно, но практически надо выигрывать Париж (1000) и итоговый (1500), и ждать, что Надаль наберет не больше 1000 в сумме. Это вам не женский теннис, где можно с треском проиграть и стать первой ракеткой.

21:06

Thomas_Boy_

Ну вот тут никаких сюрпризов.

20:52

Бней Иегуда

Лучшего всех времён с юбилеем!))

20:03

Пятачок

Роджер - гигант!!! Невероятный игрок, лучший за все времена. В таком возрасте и при такой конкуренции показывать такие результаты! Великий спортсмен и прекрасный человек. Швейцария может гордиться таким человеком.

20:02

marksan

Поздравления Роджеру! Для меня он лучший игрок современности!

19:56

Arthas

Поздравления Роджеру. Первые два сета очень тяжело было, очень мало что получалось, аж злился сам на себя. В третьем после обратного брейка легче заиграл. Лендла обошел, впереди только Коннорс

19:53