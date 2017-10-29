Федерер победил Дель Потро в финале турнира в Базеле и завоевал свой 7-й титул в сезоне

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле. В финале турнира он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.
Отметим, что этот титул стал для 36-летнего Федерера седьмым в этом сезоне – он победил на пяти турнирах ATP, а также стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Титул в Базеле стал для швейцарца 95-м в карьере.
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 1 837 425 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Федерер (Швейцария, 1) – Дель Потро (Аргентина, 4) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3
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Nick280881
Очередная блестящая победа, но стать первым по итогам года шансов мало. После этого турнира разрыв станет 1460 очков. Математически все возможно, но практически надо выигрывать Париж (1000) и итоговый (1500), и ждать, что Надаль наберет не больше 1000 в сумме. Это вам не женский теннис, где можно с треском проиграть и стать первой ракеткой.
21:06
Thomas_Boy_
Ну вот тут никаких сюрпризов.
20:52
Бней Иегуда
Лучшего всех времён с юбилеем!))
20:03
Пятачок
Роджер - гигант!!! Невероятный игрок, лучший за все времена. В таком возрасте и при такой конкуренции показывать такие результаты! Великий спортсмен и прекрасный человек. Швейцария может гордиться таким человеком.
20:02
marksan
Поздравления Роджеру! Для меня он лучший игрок современности!
19:56
Arthas
Поздравления Роджеру. Первые два сета очень тяжело было, очень мало что получалось, аж злился сам на себя. В третьем после обратного брейка легче заиграл. Лендла обошел, впереди только Коннорс
19:53