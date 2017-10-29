Федерер победил Дель Потро в финале турнира в Базеле и завоевал свой 7-й титул в сезоне

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле. В финале турнира он обыграл аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты.

Отметим, что этот титул стал для 36-летнего Федерера седьмым в этом сезоне – он победил на пяти турнирах ATP, а также стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Титул в Базеле стал для швейцарца 95-м в карьере.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 1 837 425 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Федерер (Швейцария, 1) – Дель Потро (Аргентина, 4) – 6:7 (5:7), 6:4, 6:3