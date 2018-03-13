Федерер отдал всего три гейма на пути к четвертому кругу в США

Швейцарец Роджер Федерер уверенно вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:2, 6:1 он переиграл серба Филипа Краиновича. Федерер выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. В следующем раунде Федерер сыграет с французом Жереми Шарди.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Филип Краинович (Сербия, 25) - 6:2, 6:1