01:46 | Теннис — ATP

Федерер отдал всего три гейма на пути к четвертому кругу в США

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Швейцарец Роджер Федерер уверенно вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:2, 6:1 он переиграл серба Филипа Краиновича. Федерер выполнил шесть эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. В следующем раунде Федерер сыграет с французом Жереми Шарди

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Филип Краинович (Сербия, 25) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bee

Полет нормальный. У этого парня шансов не было.

04:04

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