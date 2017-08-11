Федерер обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

Швейцарец Роджер Федерер вышел в 1/4 финала турнира в Монреале, переиграв в трех сетах испанца Давида Феррера. Также победы в третьем круге одержали голландец Робин Хаасе, аргентинец Диего Шварцман и испанец Роберто Баутиста Агут.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Федерер (Швейцария, 2) - Феррер (Испания) - 4:6, 6:4, 6:2

Хаасе (Голландия) - Димитров (Болгария, 7) - 7:6 (7:3), 4:6, 6:1

Баутиста Агут (Испания, 12) - Монфис Г. (Франция) - 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Шварцман (Аргентина) - Дональдсон (США) - 0:6, 7:5, 7:5