Федерер обыграл Эбдена и вышел в полуфинал турнира в Халле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл австралийца Мэттью Эбдена (7:6, 7:5) в четвертьфинале турнира АТР в Халле (Германия). Игра продолжалась один час и 29 минут.

В полуфинале швейцарец сыграет с американцем Денисом Кудлой.

Халле (Германия)

Турнир ATP Gerry Weber Open

Призовой фонд 1 983 595 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Мэттью Эбден (Австралия) - 7:6, 7:5

Денис Кудла (США, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 7:5