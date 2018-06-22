Федерер обыграл Эбдена и вышел в полуфинал турнира в Халле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл австралийца Мэттью Эбдена (7:6, 7:5) в четвертьфинале турнира АТР в Халле (Германия). Игра продолжалась один час и 29 минут.
В полуфинале швейцарец сыграет с американцем Денисом Кудлой.
Халле (Германия)
Турнир ATP Gerry Weber Open
Призовой фонд 1 983 595 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Роджер Федерер (Швейцария, 1) - Мэттью Эбден (Австралия) - 7:6, 7:5
Денис Кудла (США, Q) - Юити Сугита (Япония) - 6:2, 7:5
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