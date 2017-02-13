Федерер обошел Монфиса в рейтинге ATP, Хачанов поднялся на 48-е место

Швейцарец Роджер Федерер поднялся на девятое место в обновленном рейтинге ATP, обойдя Гаэля Монфиса. Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, вышедший на 48-е место.

Рейтинг ATP

Положение на 6 февраля

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 540

2 (2). Джокович (Сербия) – 9825

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4). Раонич (Канада) – 4930

5 (5). Нишикори (Япония) – 4625

6 (6). Надаль (Испания) – 4295

7 (7). Чилич (Хорватия) – 3470

8 (8). Тим (Австрия) – 3405

9 (10). Федерер (Швейцария) – 3260

10 (9). Монфис (Франция) – 3145...

48 (51). ХАЧАНОВ (Россия) – 904...

54 (55). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 835...

60 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 779...

85 (86). КРАВЧУК (Россия) – 644...

87 (87). ЮЖНЫЙ (Россия) – 631

* - положение в предыдущем рейтинге