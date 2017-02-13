Федерер обошел Монфиса в рейтинге ATP, Хачанов поднялся на 48-е место

Швейцарец Роджер Федерер поднялся на девятое место в обновленном рейтинге ATP, обойдя Гаэля Монфиса. Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, вышедший на 48-е место.
Рейтинг ATP
Положение на 6 февраля
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 11 540
2 (2). Джокович (Сербия) – 9825
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Нишикори (Япония) – 4625
6 (6). Надаль (Испания) – 4295
7 (7). Чилич (Хорватия) – 3470
8 (8). Тим (Австрия) – 3405
9 (10). Федерер (Швейцария) – 3260
10 (9). Монфис (Франция) – 3145...
48 (51). ХАЧАНОВ (Россия) – 904...
54 (55). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 835...
60 (63). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 779...
85 (86). КРАВЧУК (Россия) – 644...
87 (87). ЮЖНЫЙ (Россия) – 631
* - положение в предыдущем рейтинге