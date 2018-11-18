Федерер - о Звереве: "Александр не должен извиняться. Он не виноват"

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP.

Болельщики освистали 21-летнего теннистиста из-за эпизода на тай-брейке, когда он остановил игру. Болбой за спиной Федерера уронил мяч на корт и опустился, чтобы поднять его, создав таким образом помеху.

- Я понимаю разочарование толпы, но это просто стечение обстоятельств, - приводит Metro слова Федерера. - Такое случается. Прискорбно, что такое произошло. Саша этого не заслуживает. Он извинился передо мной, а я подумал: “Ариятель, заткнись. Тебе не нужно извиняться передо мной". И поздравил его с отличным матчем и отличным турниром.

Он не должен извиняться. Он ничего не сделал. Существует правило, что если что-то подобное происходит, очевидно, вы переигрываете очко. Правила есть правила. Такое случается. Я надеюсь, что он не будет освистан в финале. В этом нет его вины.

В финале Зверев встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и Кевином Андерсоном.