Федерер и Надаль не собираются выступать в паре на постоянной основе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер заявили, что не будут выступать в паре на постоянной основе. По сообщению Fox Sports, оба спортсмена назвали это не лучшей идеей. На выставочном турнире Laver Cup в Праге они победили американцев Джека Сока и Сэма Керри - 6:4, 1:6, 10:5.

Напомним, что в этом сезоне Надаль победил на US Open и Roland Garros, а Федерер стал чемпионом Australian Open и Уимблдона. Добавим, что испанец располагается на первой строчке в рейтинге ATP, швейцарец – на второй.