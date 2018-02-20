Фаббиано успешно стартовал на турнире в Марселе

Итальянец Томас Фаббиано вышел во второй круг турнира в Марселе. Со счетом 6:3, 6:4 он победил канадца Феликса Оже-Альяссима. Матч продолжался 1 час 19 минут. Фабиано выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу. Во втором раунде он встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Мarseille
Призовой фонд 645 485 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томас Фаббиано (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 6:3, 6:4
Жюльен Беннето (Франция) - Малек Джазири (Тунис) - 6:4, 6:3
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