00:16 | Теннис — ATP

Фаббиано успешно стартовал на турнире в Марселе


Итальянец Томас Фаббиано вышел во второй круг турнира в Марселе. Со счетом 6:3, 6:4 он победил канадца Феликса Оже-Альяссима. Матч продолжался 1 час 19 минут. Фабиано выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу. Во втором раунде он встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Марсель (Франция) 

Турнир ATP Open 13 Мarseille 

Призовой фонд 645 485 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Томас Фаббиано (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 6:3, 6:4

Жюльен Беннето (Франция) - Малек Джазири (Тунис) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/marseille/2018/

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