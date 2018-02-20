Фаббиано успешно стартовал на турнире в Марселе

Итальянец Томас Фаббиано вышел во второй круг турнира в Марселе. Со счетом 6:3, 6:4 он победил канадца Феликса Оже-Альяссима. Матч продолжался 1 час 19 минут. Фабиано выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу. Во втором раунде он встретится с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Мarseille

Призовой фонд 645 485 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Фаббиано (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - 6:3, 6:4

Жюльен Беннето (Франция) - Малек Джазири (Тунис) - 6:4, 6:3