08:12 | Теннис — ATP

Фаббиано стал первым соперником Сока на турнире в Калифорнии


Итальянец Томас Фаббиано вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл американца Брэдли Клана. Клан выполнил восемь эйсов и заработал один брейк-пойнт, который не сумел реализовать. Следующим соперником Фаббиано станет американец Джек Сок.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Томас Фаббиано (Италия) - Брэдли Клан (США, WC) - 6:4, 6:4

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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