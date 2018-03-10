Фаббиано стал первым соперником Сока на турнире в Калифорнии

Итальянец Томас Фаббиано вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл американца Брэдли Клана. Клан выполнил восемь эйсов и заработал один брейк-пойнт, который не сумел реализовать. Следующим соперником Фаббиано станет американец Джек Сок.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Фаббиано (Италия) - Брэдли Клан (США, WC) - 6:4, 6:4