Евгений Кафельников: "Включение в Зал славы было моей последней целью"

Бывшая первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, включенный в Зал славы тенниса в Ньюпорте, отметил, что это стало для него последней достигнутой целью из тех, которых хочет добиться любой профессиональный спортсмен.

Сегодня Кафельников был включен в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

– Включение в Международный зал теннисной славы, безусловно, является огромной честью для меня как профессионального спортсмена, – цитирует ТАСС Кафельникова. – Рад получить такого рода признание. На самом деле это, наверное, было моей последней целью из тех, которых хочет добиться любой профессиональный спортсмен. Быть включенным в зал славы в рамках своей профессиональной деятельности – это то, к чему стремится любой спортсмен.

В предыдущие годы была очень большая конкуренция за право быть включенным в Зал славы, поэтому не получалось с первой и второй попыток, это нормальный процесс. Однако лучше поздно, чем никогда.