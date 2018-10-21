Евгений Кафельников: "Счастлив за Касаткину и Хачанова"

Экс-первая ракетка мира прокомментировал "СЭ" титулы в одиночном разряде Карена Хачанова и Дарьи Касаткиной на "ВТБ Кубке Кремля".

– Кубок Кремля у нас удался как никогда, – сообщил Кафельников. – Даша Касаткина и Карен Хачанов – молодцы, очень счастлив за них. Зрителям подарили большой праздник.

– Лично вам понравилась игра наших теннисистов?

– Даша – за исключением финального матча – начала и середины второго сета. Потом она немножко включила самолюбие, и не без везения перевернула матч. Самое главное – завоевала титул. По себе помню, что путь к титулу на родине тяжело дается. Это хороший драйв на следующий сезон, ведь болельщики увидели, что наши могут выиграть в родных стенах. (Евгений Белоусов)