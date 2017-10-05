Евгений Кафельников: "Матч со Зверевым будет важен для дальнейшего развития Рублева"

Бывший теннисист Евгений Кафельников отметил, что четвертьфинал турнира АТР в Пекине против немца Александра Зверева станет для россиянина Андрея Рублева проверкой на прочность. По его словам, Зверев и Рублев - принципиальные соперники, проведшие несколько матчей в юношеском возрасте.

- Зверев уже все свои задачи в этом году решил, он будет играть на Итоговом турнире ATP, - приводит "Р-Спорт" слова Кафельникова. - Андрей, я считаю, на этот год план выполнил и сделал даже больше, попав в топ-50. Для дальнейшего развития Рублева этот матч будет очень важен. Они принципиальные соперники, играли матчи между собой в юношеском возрасте, и статистика пока говорит не в пользу Рублева.

Мужской теннис в разы отличается от юниорского, хочется посмотреть, как Рублев со Зверевым будут соперничать на главной арене турнира в Пекине. Матч будет очень интересным.

Под эгидой ATP Рублев и Зверев встречались однажды на "Мастерсе" в Монте-Карло в 2016 году, победу праздновал немец – 6:1, 6:3.