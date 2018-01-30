20:50 | Теннис — ATP

Евгений Кафельников: "Елена Рыбакина: запомните это имя"

2

Бывший лидер рейтинга ATP, олимпийский чемпион Евгений Кафельников высоко оценил потенциал теннисистки Елены Рыбакиной. Россиянка недавно начала сотрудничество с Андреем Чесноковым. Сегодня она одержала первую победу на уровне WTA, обыграв Тимею Бачински. 

"Кто бы что ни нес в адрес Андрея Чеснокова всякую ахинею типа "он колхозный тренер", он докажет обратное. Стоило ему взять девочку 6 недель назад, которая его уважает и слушает, тут же результат налицо. Лена Рыбакина: запомните это имя", - написал Кафельников в Твиттере.

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

лучше запомнить имя Софьяна Ханни.

20:58

Serenky25

Женя. Как дочка?

20:53