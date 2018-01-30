Евгений Кафельников: "Елена Рыбакина: запомните это имя"

Бывший лидер рейтинга ATP, олимпийский чемпион Евгений Кафельников высоко оценил потенциал теннисистки Елены Рыбакиной. Россиянка недавно начала сотрудничество с Андреем Чесноковым. Сегодня она одержала первую победу на уровне WTA, обыграв Тимею Бачински.
"Кто бы что ни нес в адрес Андрея Чеснокова всякую ахинею типа "он колхозный тренер", он докажет обратное. Стоило ему взять девочку 6 недель назад, которая его уважает и слушает, тут же результат налицо. Лена Рыбакина: запомните это имя", - написал Кафельников в Твиттере.
Кто бы что не нёс в адрес Андрея Чеснокова всякую ахинею типа "он колхозный тренер",он докажет обратное.Стоило ему взять девочку 6 недель назад,которая его уважает и слушает,тут же результат на лицо.Лена Рыбакина-запомните это имя😉🤙– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 января 2018 г.
shpasic
лучше запомнить имя Софьяна Ханни.
20:58
Serenky25
Женя. Как дочка?
20:53