Евгений Кафельников: "Елена Рыбакина: запомните это имя"

Бывший лидер рейтинга ATP, олимпийский чемпион Евгений Кафельников высоко оценил потенциал теннисистки Елены Рыбакиной. Россиянка недавно начала сотрудничество с Андреем Чесноковым. Сегодня она одержала первую победу на уровне WTA, обыграв Тимею Бачински.

"Кто бы что ни нес в адрес Андрея Чеснокова всякую ахинею типа "он колхозный тренер", он докажет обратное. Стоило ему взять девочку 6 недель назад, которая его уважает и слушает, тут же результат налицо. Лена Рыбакина: запомните это имя", - написал Кафельников в Твиттере.