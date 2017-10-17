Евгений Донской: "Старались смотреть с Кузнецовым на лица тренеров"

Российский теннисист Евгений Донской после победы вместе с Андреем Кузнецовым в первом раунде парной встречи "ВТБ Кубка Кремля" над Константином Кравчуком и Андреем Рублевым (6:4, 6:3) отметил, что соперники были серьезные. По словам спортсмена, зрители поддерживали обе российские пары.

- Матч был очень тяжелый, соперники серьезные, мы даже проигрывали с брейком, - приводит официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля" слова Донского. - Зато очень прилично играли в важные моменты. Трибуны были заполнены, но мы старались смотреть на конкретные лица - искали тренеров. В любом случае после красивых розыгрышей мы слышали громкие овации, зрители поддерживали и ту, и другую сторону.