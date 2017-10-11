Евгений Донской: "Сейчас российские болельщики помогают, раньше мешали"

Российский теннисист Евгений Донской в преддверии старта "ВТБ Кубка Кремля" отметил, что по юности ему мешала поддержка болельщиков.

- Конец сезона очень опасный и хитрый, может случиться все, что угодно, - цитирует официальный сайт турнира Донского. - Но сейчас чувствую себя хорошо. Я люблю этот турнир, люблю покрытие, люблю мячи, которыми мы тут играем. Мне тут все подходит, к тому же в этом году я подошел на позитивной волне и в хорошем физическом состоянии.

- Вопрос как раз насчет покрытия. В этом году руководство “ВТБ Кубок Кремля” приняло решение о замене покрытия. Как вы оцениваете новые корты после первой тренировки? Успели ли привыкнуть к покрытию?

- Оно не так сильно отличается от прошлых лет. Оно мне близко, приятно, мы часто на нем играем. А цвет вообще один из моих любимых. Так что, хорошее покрытие.

- Помогают ли родные стены СК "Олимпийский" и российские болельщики? Чувствуется ли особая атмосфера?

- Сейчас помогает, а раньше, когда был молодым, когда мне давали первый раз wild card в 19-20 лет, тогда влияло в худшую сторону. Приезжали все родственники, друзья, хотели, чтобы я выиграл, болели, это давило немного. А сейчас удовольствие от этого получаю. Я люблю находиться в родном городе, играть тут турнир, в любом случае, я – дома, это уже позитивно.