Евгений Донской: "Сегодня я был уверен в победе"

Россиянин Евгений Донской, который вышел во второй круг "ВТБ Кубка Кремля", заявил, что был уверен в своей победе. В матче первого раунда он обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина - 6:4, 7:6(12:10).

- Сегодня я был уверен в победе, возможно, в том числе благодаря поддержке столичной публики, - приводит пресс-служба турнира слова Донского. - План на игру, разработанный моим тренером Борисом Собкиным, заключался в том, чтобы чаще играть Михаилу под лево, и этот план сработал.

В следующем раунде россиянин встретится с сербом Филипом Крайиновичом.