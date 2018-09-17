Евгений Донской - о предупреждении от судьи: "Если не понимаешь по-русски, можно же спросить"

По ходу матча первого круга турнира в Санкт-Петербурге, проигранного со счетом 4:6, 4:6 Мартину Клижану, Евгений Донской получил предупреждение от арбитра на вышке за громкое "Блин!". По окончании игры российский теннисист поделился своими мыслями по этому поводу.

- Меня раздражают, когда судьи с самого начала начинают делать вид, будто они божищи. Я крикнул слово "Блин!" Уверен, что если бы это было другое ругательство, публика бы отреагировала по-другому. Он объяснил предупреждение так: "Я думаю, что ты крикнул плохое слово". Я ответил: "А если это не так?" Он сказал: "Сделать тебе предупреждение - это единственный шанс оправдать мои мысли". Но у тебя восемь линейных, которые говорят на русском языке. Здесь работает Валерий Лутков (главный судья турнира. - Прим. "СЭ"), он говорит на шести языках, в том числе на русском. Если не знаешь, можно же спросить. Может быть, ему кажется, что он слишком умный, - сказал Донской после матча. (Мария Никулашкина)

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