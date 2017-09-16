Евгений Донской: "Будет классно, если на St. Petersburg Open состоится русский финал"

Евгений Донской после жеребьевки St. Petersburg Open отметил, что хорошо знаком со своим будущим соперником Жоау Соузой. Россиянин подчеркнул, что сетка турнира получилась ровной.



– Впервые присутствовал на жеребьевке лично – сказал Донской. – Это интересное шоу. Сетка турнира получилась ровной. Не вижу матчей, где заранее были бы понятны фавориты. С моим будущим соперником португальцем Жоау Соузой я играл на Кубке Дэвиса. Знаю его, и он знает меня. Тренировались вместе с ним в Испании, я знаю его школу. Буду делать все, что возможно для победы.

– С кем хотел бы сыграть в финале, если дойдете до этой стадии?

– Было бы классно сыграть в финале против русского. Такой финал был бы интересен для публики.

– Вы следите за игрой Кубка Дэвиса между Россией и Венгрией?

– Конечно. Даже если бы это не был Кубок Дэвиса следил бы за играми ребят. Мы всегда стараемся поддерживать друг друга. Но раз это Кубок Дэвиса – сам бог велел. Смотрел матч Рублева. Он молодец, проявил характер. Не так просто перейти с кортов US Open на грунт. Сделал все, что мог для победы. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)