Эстрелья Бургос и Лоренци проиграли во втором круге турнира в Кито

Виктор Эстрелья Бургос из Доминиканской Республики уступил австрийцу Геральду Мельцеру во втором круге турнира в Кито. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 4:6.

В другом матче итальянец Паоло Лоренци проиграл испанцу Роберто Карбальесу Баэне, который теперь сыграет с чилийцем Николасом Харри.

Кито (Эквадор)

Турнир ATP Ecuador Open

Призовой фонд 501 345 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Геральд Мельцер (Австрия) – Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика, 6) – 4:6, 6:1, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания, Q) – Паоло Лоренци (Италия, 4) – 7:6 (7:4), 7:5

Николас Харри (Чили, 8) – Стефано Травалья (Италия) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3