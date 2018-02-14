Эскобедо стал первым соперником Андерсона в Нью-Йорке

Американец Эрнесто Эскобедо вышел во второй круг турнира в Нью-Йорке. Со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:5) он победил своего соотечественника Маккензи Макдональда. Эскобедо выполнил 12 эйсов, а его соперник – 10. Во втором раунде американский теннисист встретится с первым "сеяным", южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Эрнесто Эскобедо (США, Q) - Маккензи Макдональд (США, WC) - 4:6, 6:3, 7:6 (7:5)