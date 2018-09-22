Еще один стих Южного. Из прощальный речи

36-летний россиянин Михаил Южный, завершивший карьеру игрока, во время церемонии в его честь теннисист прочел стихотворение собственного сочинения.
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И ночами мне не спится
Будто все как на экране
Слезы папины и мамы
Я к истокам возротился,
Будто заново родился
"Дружба", теннис и каток
Брата старшего пинок
Ну а дальше без пинка
На Ширяевку с утра
Собираем мы мячи
Борис Львович, нас учи
Команда сильная была
Меня в десятку привела
Теперь сильней команда стала
С годами многое узнала
Судьба такая, да-да-да
Играть почти до сорока
Ну вот и время говорит
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С женою часто буду я
Растут два сына-сорванца
И с оптимизмом я смотрю
На будущую жизнь свою.
Ранее он обращался к публике со стихом собственного сочинения после победы в первом круге над боснийцем Мирзой Башичем. (Мария Никулашкина)