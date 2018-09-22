Еще один стих Южного. Из прощальный речи

36-летний россиянин Михаил Южный, завершивший карьеру игрока, во время церемонии в его честь теннисист прочел стихотворение собственного сочинения.

Закрывается страница,

И ночами мне не спится

Будто все как на экране

Слезы папины и мамы

Я к истокам возротился,

Будто заново родился

"Дружба", теннис и каток

Брата старшего пинок

Ну а дальше без пинка

На Ширяевку с утра

Собираем мы мячи

Борис Львович, нас учи

Команда сильная была

Меня в десятку привела

Теперь сильней команда стала

С годами многое узнала

Судьба такая, да-да-да

Играть почти до сорока

Ну вот и время говорит

Пора страницу обновить

С женою часто буду я

Растут два сына-сорванца

И с оптимизмом я смотрю

На будущую жизнь свою.

Ранее он обращался к публике со стихом собственного сочинения после победы в первом круге над боснийцем Мирзой Башичем. (Мария Никулашкина)