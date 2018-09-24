Эрбер и Троицки пробились во второй раунд турнира в Шэньчжэне

Француз Пьер-Юге Эрбер вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне. Он в двух сетах обыграл серба Душана Лайовича. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 733 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 6:3

Также во второй круг пробился серб Виктор Троицки. Его соперник испанец Гильермо Гарсия Лопес отказался продолжать матч при счете 5:3. Теннисисты провели на корте 50 всего минут.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир ATP Shenzhen Open

Призовой фонд 733 655 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктор Троицки (Сербия) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 5:3 отказ 2-го игрока