Эрбер и Троицки пробились во второй раунд турнира в Шэньчжэне

Француз Пьер-Юге Эрбер вышел во второй круг турнира в Шэньчжэне. Он в двух сетах обыграл серба Душана Лайовича. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир ATP Shenzhen Open
Призовой фонд 733 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пьер-Юге Эрбер (Франция) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 6:3
Также во второй круг пробился серб Виктор Троицки. Его соперник испанец Гильермо Гарсия Лопес отказался продолжать матч при счете 5:3. Теннисисты провели на корте 50 всего минут.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир ATP Shenzhen Open
Призовой фонд 733 655 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктор Троицки (Сербия) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 5:3 отказ 2-го игрока
Материалы других СМИ