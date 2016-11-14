23:15 14 ноября | ТЕННИС — ATP

Эрбер и Маю начали с поражения на итоговом турнире

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Французы Пьер-Юге Эрбер и Николя Маю в двух сетах уступили Равену Клаасену из ЮАР и американцу Радживу Раму в первом матче групповой стадии итогового парного турнира ATP в Лондоне. В другом поединке финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс обыграли испанцев Фелисиано и Марка Лопесов.

Лондон (Англия)

Barclays ATP World Tour Final

Призовой фонд 7 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Флеминга/Макинроя

Клаасен/Рам (ЮАР/США, 7) – Эрбер/Маю (Франция, 1) – 7:5, 6:4

Континен/Пирс (Финляндия/Австралия, 5) – Лопес Ф./Лопес М. (Испания, 4) – 6, 7:6 (9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/finals/2016/2/

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