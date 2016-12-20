12:55 | ТЕННИС — ATP

Энди Маррэй: "Жена голосовала не за меня"

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Первая ракетка мира Энди Маррэй признался, что у него возникли разногласия с женой на фоне голосования за лучшего спортсмена года в Великобритании по версии BBC. Маррэй стал первым спортсменом в истории, трижды получившим эту награду.

– У нас с Ким возникло некоторое недопонимание, – приводит BBC слова Маррэя. – Час назад она сказала, что голосовала не за меня, а за Ника Скелтона из конного спорта. Думаю, что это не самое умное решение с ее стороны, особенно с учетом того, что приближается Рождество.

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