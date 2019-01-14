Энди Маррей: "Я против допинга в спорте, но к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры"

Британец Энди Маррей высказался по поводу допинговых правил в теннисе. Согласно кодексу ВАДА, теннисисты постоянно должны отчитываться по поводу своего местонахождения.

– Новые правила настолько строгие, что с ними просто невозможно вести нормальную жизнь, - приводит The Guardian слова Маррея. - Один раз допинг-офицеры пришли ко мне домойв 7 часов утра. Это сразу после того, как я приехал домой из Австралии. Я проснулся, толком не осознав, где я нахожусь. Смена часовых поясов не могла пройти бесследно. Допинг-офицер настоял, чтобы я предъявил удостоверение личности и написал адрес, хотя он уже находился в моем доме.

Я должен сообщать ВАДА о том, где нахожусь, даже если просто отдыхаю. Как-то представители организации пришли ко мне в отель в Майами, когда я был в отпуске. Я против употребления допинга в спорте, но по отношению к теннисистам должны быть приняты более адекватные меры.

Напомним, что Маррей потерпел поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии от испанца Роберто Батиста Агута (4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6). Ранее бывшая первая ракетка мира объявил, что завершит карьеру после Australian Open в связи с проблемами со здоровьем.

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