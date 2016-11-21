08:27 | ТЕННИС — ATP

Энди Маррэй: "Я неоднократно проигрывал Джоковичу, но в этот раз победа осталась за мной"

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Британец Энди Маррэй после победы над сербом Новаком Джоковичем в финале итогового турнира года в Лондоне отметил вклад членов своей семьи в этот успех. Британец подчеркнул, что неоднократно уступал сербу в предыдущих матчах.

 
Вчера. Лондон. Энди МАРРЭЙ.Король Энди. Маррэй - №1 в году

– Это особенный день, – цитирует Marca Маррэя. – Играть против Новака в столь престижном турнире – честь для меня. Наше соперничество началось очень давно, и я достаточно часто проигрывал ему, но сегодня победа осталась за мной. Моя семья многим пожертвовала, чтобы я в свое время начал играть в теннис, так что эта победа для них.

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