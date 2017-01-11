Энди Маррэй: "Теннисисты уже спрашивали, как меня называть после получения рыцарского звания"

Теннисист Энди Маррэй отметил, что полученное рыцарское звание - это не только большая честь для него, но еще и ответственность. По его словам, для окружающих вместе с этим не произойдет никаких изменений.



- Однажды я проснулся в Майами и увидел письмо, в котором мне предложили рыцарское звание, - приводит The Times слова Маррэя. - Меня спросили, согласен ли я на это. Посоветовался с близкими и решил согласиться. Это большая честь для меня, но еще и огромная ответственность. После этого несколько игроков спрашивали меня, что это значит и как теперь меня называть. Я сказал, чтобы звали Энди.