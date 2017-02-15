Энди Маррэй сыграет в паре с Зимоничем на турнире в Дубае

Первая ракетка мира Энди Маррэй выступит на турнире в Дубае, который пройдет с 27 февраля по 4 марта, не только в одиночном разряде, но и в парном – вместе с сербским ветераном Ненадом Зимоничем, сообщает официальный сайт соревнований. В нынешнем сезоне лидер мирового рейтинга уж выступал в паре на турнире в Дохе – они с поляком Мариушем Фирстенбергом уступили в первом круге Зимоничу и испанцу Давиду Марреро. В свою очередь, 40-летний серб на прошлой неделе вместе с соотечественником Виктором Троицки стал победителем состязаний категории "250" в Софии. Также в паре в Дубае сыграют чемпионы Australian Open-2017 Хенри Континен и Джон Пирс.

В одиночном разряде на Dubai Duty Free Tennis Championships, кроме Маррэя, заявлены, среди прочих, Роджер Федерер, Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Томаш Бердых и трое россиян – Карен Хачанов, Даниил Медведев и Михаил Южный.