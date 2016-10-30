Энди Маррэй: "Проще подняться с 100-го места на 50-е, чем со второго на первое"

Британец Энди Маррэй, который возглавит рейтинг ATP после победы на турнире в Вене, подчеркнул, что старался не думать о выходе на первое место. В решающем матче он одолел Жо-Вилфрида Цонга.

- От второго места до первого всего один шаг, но его сделать труднее всего, - цитирует BBC Маррэя. - От 100-го до 50-го места позиций гораздо больше, но сделать их гораздо труднее.

В матче с Тсонга я думал о том, как победить, а не о том, что бы мне дала победа. Здорово побеждать в седьмом турнире в году. После Australian Open у меня были определенные проблемы, но последние несколько месяцев сложились для меня хорошо.