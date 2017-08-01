Энди Маррэй продал дом во Флориде

Первая ракетка мира Энди Маррэй продал свой дом во Флориде, сообщает Miami Herald. Британский теннисист купил его в 2008 году и регулярно наведывался туда для тренировок в межсезонье и перед американскими сериями турниров. Однако после того, как в феврале 2016-го у Маррэя и его жены Ким родилась дочь, он предпочитает больше времени проводить дома в Лондоне. Тем более, в ближайшее время в семье лидера рейтинга ATP ожидается прибавление. По данным издания британец выставил дом на продажу еще в 2015 году и продал его на прошлой неделе за меньшую сумму.