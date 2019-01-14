Энди Маррей: "Постараюсь играть дальше"

Британец Энди Маррей после поражения в первом круге Открытого чемпионата Австралии от испанца Роберто Батиста Агута (4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 2:6) отметил, что постарается продолжить играть в теннис. Ранее бывшая первая ракетка мира объявил, что завершит карьеру после Australian Open в связи с проблемами со здоровьем.

– Думал, что будет легко прощаться. Спасибо большое болельщикам, что пришли, – сказал Маррэй в послематчевом интервью – Я всегда хорошо играл здесь, мне нравится этот турнир. Ессли это мой последний матч в Мельбурне, то я выложился на все 100 процентов. Роберто хорош. Поздравляю его. Спасибо всем – команде, семье и всем, кто поддерживал меня в моей карьере.



Я буду продолжать стараться играть. Если я хочу продолжать, то мне необходимо сделать операцию. Не уверен, что смогу вернуться на прежний уровень, но я постараюсь.