Энди Маррэй победил Вавринку и вышел во второй круг турнира в Истборне

Британец Энди Маррэй обыграл Стэна Вавринку в первом круге турнира в Истборне. Маррэй в середине июня вернулся на корт после почти годового отсутствия.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Nature Valley International

Призовой фонд 661 085 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джаред Дональдсон (США) - Тэйлор Фритц (США) - 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (7:3)

Денис Истомин (Узбекистан) - Андреас Сеппи (Италия) - 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

Джей Кларк (Великобритания, LL) - Райан Харрисон (США) - 6:4, 6:1

Джон Миллмэн (Австралия) - Жиль Мюллер (Люксембург) - 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Давид Феррер (Испания, 6) - Маттео Берреттини (Италия, Q) - 7:5, 6:3

Энди Маррэй (Великобритания, WC) - Стэн Вавринка (Швейцария, WC) - 6:1, 6:3