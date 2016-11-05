Энди Маррэй: "Первая строчка в рейтинге ATP для меня не самоцель"

Британец Энди Маррэй в ходе пресс-конференции после победы четвертьфинале над Томашем Бердыхом (7:6, 7:5) отметил, что чувствовал себя комфортно на протяжении всего матча. Однако, по словам теннисиста, перед началом встречи он испытывал серьезное давление.

– Первый сет выдался непростым, у моего соперника не было ни одного брейк-пойнта, - приводит Sky Sports слова Маррэя. - Во втором сете игра давалась еще лучше, я чувствовал себя комфортно. После поражения Новака Джоковича я испытывал серьезное психологическое давление. Волновался перед игрой сильнее обычного. Но волнение – это не проблема. Оно помогает мне сосредоточиться.

Конечно, было бы здорово стать первой ракеткой мира на этой неделе. Но, по правде говоря, для меня это не самоцель. Конечно, это долгосрочная перспектива. Для того чтобы стать первым в рейтинге ATP, необходимо одержать много побед. Это кропотливая работа на протяжении всего сезона. Однако я стараюсь дополнительно себя не накручивать этими мыслями. Хотя, не скрою, я бы очень хотел, чтобы завтрашний день обеспечил мне первую строчку в рейтинге.