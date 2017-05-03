Энди Маррэй: "Падение результатов не связано с лидерством в рейтинге"

Британец Энди Маррэй, который с ноября прошлого года возглавляет рейтинг ATP, не связывает падение результатов в нынешнем сезоне с тем, что стал первой ракеткой мира.

"Меня спрашивают об этом почти каждую неделю. Все пытаются найти причину того, что в этом году я не так хорош, как в конце прошлого. Но, на мой взгляд, это не имеет ничего общего с лидерством в рейтинге, – приводит Guardian слова Маррэя. – Выходя на корт, я не чувствую ничего необычного. И в подготовке к Australian Open ничего не отличалось от прошлогодней. Я не ощущал никакого дополнительного давления. Не думаю, что это как-то связано.

"Может быть, поражения первой ракетки мира – это немного другая история. Каждый раз, когда первый номер проигрывает, это становится неожиданным, - добавил британец. - Но я и прежде уступал на ранних стадиях и в Монте-Карло, и в Индиан-Уэллсе. В прошлом мне тоже случалось плохо начинать грунтовый сезон. У меня были неудачные серии и до первенства в рейтинге, так что я не вижу связи".