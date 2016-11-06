Энди Маррэй: "Никогда не думал, что стану первой ракеткой мира"

Британец Энди Маррэй, который с понедельника возглавит мировой рейтинг ATP, подчеркнул, что достичь этой цели было крайне тяжело. Предыдущий лидер рейтинга серб Новак Джокович занимал первую строчку на протяжении 122 недель.

– Никогда не думал, что стану первым номером в мире, – приводит BBC слова Маррэя. – Это было так тяжело делать, потому что со мной в туре очень сильные теннисисты.

Новак выдал невероятный год за исключением последних шести недель. Год, по результатам которого я с трудом смог вскарабкаться на первую строчку, был невероятно сложным. Пришлось работать крайне упорно.