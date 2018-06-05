Энди Маррэй: "Надеюсь вернуться во время травяного сезона"

Трехкратный победитель турниров "Большого шлема" Энди Маррэй, который не принимал участия в турнирах с прошлогоднего Уимблдона, близок к возвращению на корт. 31-летний британец выразил надежду, что сможет возобновить выступления во время травяного сезона. На этой неделе завершится грунтовый турнир "Большого шлема" – Roland Garros, а уже на следующей пройдут первые состязания ATP на траве. Маррэй опустился на 47-е место в рейтинге ATP.

– Мое восстановление шло очень, очень медленно. Как вы знаете, я вне игры уже почти год. Это гораздо дольше, чем я или кто-то из моей команды, предполагал изначально, – приводит слова Маррэя The Guardian. – Но я близок к тому, чтобы начать играть снова. Мы возобновили тренировки несколько дней назад и надеемся, что возвращение состоится во время травяного сезона.