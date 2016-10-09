Энди Маррэй: "Матч с Димитровым - лучший на этой неделе"

Энди Маррэй после победы над Григором Димитровым в финале турнира в Пекине подчеркнул, что провел лучший матч за последнюю неделю. Отметим, что этот титул стал для британца сороковым в карьере.

– Вероятно, это был мой лучший матч за неделю, – приводит официальный сайт ATP слова Маррэя. – Лучшей составляющей была, наверное, вторая подача. Очень много раз соперник не принимал именно вторую подачу.

С учетом того, что сегодня было достаточно холодно, и я все равно подавал за сто миль в час со второго мяча. Я хорошо варьировал вторую подачу, и у Димитрова не было особых шансов атаковать в ответ, так что, наверное, именно подача – лучшее, что было в моей игре сегодня.