Энди Маррэй: "Хочу вернуться на корт тогда, когда буду полностью готов"

Британец Энди Маррэй снялся с турнира в Хертогенбосхе, который является подготовкой к Уимблдону, третьему турниру "Большого шлема". Маррей не играет с июля прошлого года из-за травмы бедра. Британец рассчитывает восстановиться к Уимблдону, который стартует 2 июля.

– Мне жаль, что я не смогу сыграть в Хертогенбосхе, – цитирует Skysports Маррея. – Я хотел выступить там впервые в карьере, но пока я на 100 процентов не готов к возвращению. Я все еще планирую вернуться в ближайшее время, но только тогда, когда буду полностью готов.