Энди Маррэй: "Хочу играть в теннис до тех пор, пока буду физически способен делать это"

Британский теннисист Энди Маррэй перед стартом "Уимблдона" рассказал о том, насколько долго он планирует продолжать карьеру.

- Если бы мне пришлось завтра завершить карьеру, я был бы опустошен, - цитирует британца официальный сайт АТР. - Потому что мне все еще нравится играть, я люблю спорт. Мне нравится смотреть его, нравится путешествовать. Нет ничего такого, от чего я хотел бы избавиться. Хочу играть до тех пора, пока я физически смогу это делать. "Уимблдон", несомненно, особенный турнир для меня по ряду причин. Всегда хотел играть здесь. В этом году подходить к турниру для меня было немного странно. Обычно на этой стадии сезона я ощущаю много давления и большие ожидания, но в этом сезон все совсем по-другому.