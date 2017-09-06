Энди Маррэй досрочно завершил сезон

Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что пропустит весь остаток сезона из-за травмы. Он добавил, что надеется вернуться на свой лучший уровень в следующем сезоне и бороться за титулы на турнирах "Большого шлема".

"К сожалению, я не смогу сыграть на турнирах в Пекине и Шанхае, а также, скорее всего, в Вене и Париже из-за травмы бедра, которая беспокоит меня последние несколько месяцев. Я проконсультировался с рядом специалистов, и мы с командой приняли решение, что для моих долгосрочных целей это будет лучшим решением. Хотя этот сезон был не очень удачным для меня в профессиональном плане, я уверен, что после длительного отдыха и восстановления я смогу вернуться на свой лучший уровень и в следующем сезоне бороться за титулы турниров "Большого шлема".

Сезон-2018 я начну на турнире в Брисбене в рамках подготовки к Australian Open и с нетерпением жду матча с Федерером 7 ноября.

Со мной работает великолепная команда, с которой мы вместе пройдем восстановительный процесс, и я очень ценю поддержку, которую оказывают мне они и болельщики со всего мира в этот непростой период", – написал на своей странице в Фейсбуке Маррэй.

Напомним, что ранее досрочно завершили сезон из-за травм Новак Джокович, Стэн Вавринка и Кеи Нишикори.