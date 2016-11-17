Энди Маррэй: "200 баллов за каждую победу на итоговом турнире – это много"

Британец Энди Маррэй выразил мнение, что 200 очков за каждую победу на итоговом турнира АТЗ, который проходит в Лондоне, – это слишком много. Он подчеркнул, что сделает все возможное для сохранения первой строчки. Спортсменов на данный момент разделяют 405 очков.

– 200 баллов за каждую победу на итоговом турнире – слишком много, – приводит официальный сайт АТР слова Маррэя. – Все может решиться в личной встрече с Джоковичем. Никто не знает, что ждет нас впереди, но я должен максимально сосредоточиться на том, чтобы выиграть все свои матчи и сделать так, чтобы Новаку было максимально сложно меня обойти.