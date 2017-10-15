Эмоции Федерера после победы над Надалем. Видео

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в Шанхае. В финале он в двух сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 6:3.
Счет противостояния между теннисистами стал 23:15 в пользу Надаля.
Roger (🎥@TennisTV ) pic.twitter.com/xcmXAAp6Ze– doublefault28 (@doublefault28) 15 октября 2017 г.
Respect👏#Fedal (🎥@TennisTV ) pic.twitter.com/5jc2xo7RxY– doublefault28 (@doublefault28) 15 октября 2017 г.
Roger Federer 🇨🇭🏆(🎥@TennisTV ) pic.twitter.com/jQAazUBiD1– doublefault28 (@doublefault28) 15 октября 2017 г.
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