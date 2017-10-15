Эмоции Федерера после победы над Надалем. Видео

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем турнира в Шанхае. В финале он в двух сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 6:3.

Счет противостояния между теннисистами стал 23:15 в пользу Надаля.